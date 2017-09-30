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نقل وملاحة
مميش: إنهاء تطوير ميناء شرق بورسعيد أكتوبر 2018
السبت 30 سبتمبر 2017 03:28 م
مميش 1
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رئيس القناة: جذب الشركات الكبيرة يرفع تصنيف بورسعيد عالميًا
نادية صابر
كشف الفريق مهاب مميش فى تصريحات صحفية ظهر اليوم، عن تحديد شهر أكتوبر العام المقبل 2018، لإنهاء أعمال تطوير ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، طبقا لتعليمات الرئيس السيسى.
وأضاف أنه بإنهاء أعمال تطوير السخنة وشرق بورسعيد سيكون لدينا قطبان ضخمان شمال وجنوب قناة السويس، شريطة النجاح في انهاء المناطق اللوجيستية واستغلال المواقع المتميزة للمنطقة وقربها من الاسواق العالمية.
جاء ذلك خلال تكريم المتفوقين علمياً من العاملين بالهيئة وأبنائهم لعامي و2017، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية للهيئة بالإسماعيلية أمس السبت.
وقال إن الهيئة نجحت في جذب الشركات العالمية للاستثمار في ميناء شرق بورسعيد وعلى رأسها موانئ سنغافورة والخط الملاحي CMA CGM الفرنسية، وبجانب شركة ميرسيك، موضحا أن تلك الاسماء العالمية ترفع تصينف المنطقة عالميا، مع دخول بورسعيد للحاويات المنافسة وهي شركة وطنية لمواكبة تلك المنافسة واصفا ذلك بالمعركة.
وقال إن الجولات الخارجية الأخيرة التى ترأسها إلى دول أوروبا وجنوب شرق آسيا مؤخراً كانت تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة قناة السويس وتم اتخاذ سياسات مرنة بشأنها حيث تم تشكيل فرق عمل من كل الجهات التنفيذية لعرض فرص الاستثمار والصناعات المتاحة بمناطق شمال وجنوب قناة السويس.
مشروع شرق بورسعيد
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