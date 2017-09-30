للمرة الثانية.. البرلمان يطلب استجواب وزير الاتصالات

عمرو الجوهرى عضو البرلمان

الاستجواب بسبب الرخصة الرابعة وزيادة أسعار كروت الشحن



ياسمين فواز



أعلن النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تجديد طلب استجواب وزير الاتصالات ياسر القاضى خلال دور الانعقاد الثالث المقرر افتتاح أعماله الاثنين المقبل، بسبب ارتفاع أسعار خدمات كروت الشحن للتليفونات وخدمات المحمول بنسبة بلغت 36% من قيمتها الحقيقية، الأمر الذي يحمل المواطنين اعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة.



وقال الجوهرى فى تصريحاته لـ"المال " إنه سبق أن تقدم باستجواب خلال دور الانعقاد المنصرم موجه إلى وزير الاتصالات بخصوص إهدار 7-8 مليارات جنيه على الشعب المصري، فى عقود شبكات الجيل الرابع "4G" ، مضيفا أن الوزير تعاقد مع شركات المحمول لرخصة الجيل الرابع قبل أيام من تحرير سعر الصرف، مما نتج عنه إهدار مليارات الجنيهات ، موضحا أنه تم إبرام تعاقد بقيمة 2 مليار و200 مليون دولار،وتم التوافق على سداد قيمة التعاقد بواقع نصف المبلغ بالجنيه والنصف الآخر بالدولار، لافتا إلى أنه باحتساب المبلغ تم سداد مبلغ 10 مليارات جنيه، على أساس أن قيمة الدولار آنذاك 8.88 جنيه.



وتساءل الجوهرى: "هل لم تكتف شركات المحمول بالاستفادة التى حصلت عليها من فرق سعر الرخصة الرابعة والذى يصل إلى 7-8 مليارات، بل تنوى فرض مزيد من الاعباء على المواطن من خلال رفع اسعار كروت الشحن ؟"، متابعا: "من سيحاسب الشركات عل ذلك ؟".



وتعجب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية من رفض الحكومة مقترح سبق أن تقدم به لانشاء شبكة محمول جديدة للمصريين، تحت مسمى "شبكة محمول المصريين"، برأسمال 20 مليار جنيه يتم جمعها من 30 مليون مواطن مصرى على الأقل، على ألا تكون مملوكة لرجال أعمال، وأن يكون لها 120 فرعا على مستوى المحافظات، لتوفير 2500 فرصة عمل، إلا أن المقترح لم يوافق عليه، بل قامت بطرح شركة محمول رابعة تسير على نفس خطى شركات المحمول الثلاث.



وأثارت زيادة أسعار كروت الشحن، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان شركات المحمول تقليل حجم الرصيد الذى يتيحه الكارت بنسبة 30%.