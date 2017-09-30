صعود باهت لشهادتى إيداع cib وهيرمس ببورصة لندن

بورصة لندن

أسماء السيد



سجلت شهادتا إيداع "البنك التجارى الدولي" cib و"المجموعة المالية هيرمس" صعودًا باهتًا خلال الأسبوع المنقضى بنسب بلغت 0.44% و 2.6% على التوالى، حيث أنهت شهادة "التجارى الدولي" تعاملاتها أمس الجمعة ببورصة لندن، عند 4.55 دوﻻر مقارنة بـ4.53 دوﻻر الأسبوع الماضى، وسجلت شهادة إيداع "هيرمس" 2.36 دوﻻر أمس مقارنة بـ2.30 دوﻻر.



فيما تراجع أداء شهادة إيداع "المصرية للاتصالات" بـ 3%، إذ أنهت الشهادة تعاملاتها أمس عند 2.85 دوﻻر مقارنة بـ 2.94 دوﻻر اﻷسبوع الماضى.



وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية معينة، فقد ظلت شهادة "أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا" عند 0.16% وهو نفس إغلاقها الأسبوع الماضى، فيما أنهت شهادة "ايديتا" للصناعات الغذائية عند 5.25 دوﻻر وهو نفس إغلاقها منذ 11 يوليو الماضى.



وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانًا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع.



وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات، وتبقى 4.02 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.



وأوضح البيان وجود 12 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات بالم هيلز للتعمير، وجى بى أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز 656.53 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.85 مليون سهم.



ويتبقى لشركات: "حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر" 129.28 مليون جنيه ،120.91مليون سهم، 68.65 مليون سهم ، 60.24 مليون سهم ،41 مليون سهم، 30 مليون سهم، 16.96 مليون سهم ،5.07 مليون سهم، 4.32 مليون سهم، على التوالي.



وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى بـ1.4% عند 13889 نقطة، كما صعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنفس النسبة عند 774 نقطة، إضافة إلى صعود مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بـ 1.8% عند 1724 نقطة.