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اقتصاد وأسواق
ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية بمطار برج العرب
السبت 30 سبتمبر 2017 12:54 م
مبنى جديد بمطار برج العرب
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مبنى جديد بمطار برج العرب
مها أبوودن
أحبط رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولى، برئاسة سمير مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط التركية رقم 696 القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد البنا رئيس الوردية، فى الراكب "م. ص. م" مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبة للفحص بجهاز أشعة X-ray، وبالتفتيش تبين وجود 30 علبة من عقار Aromasin 25 لعلاج الأمراض الخبيثة، وقام بإفراغ الشرائط من العلب وضغطت فى 10 علب ولف باقى العلب بأستيك ووضعها بين طيات الملابس، وبلغت التعويضات المستحقة 28 ألفًا و200 جنيه.
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