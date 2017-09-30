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اقتصاد وأسواق
إحباط تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية بمطار القاهرة
السبت 30 سبتمبر 2017 11:39 ص
إحباط تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية بمطار القاهرة
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إحباط تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية بمطار القاهرة
مها أبوودن
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة أسامة مصطفى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية بالمخالفة للقانون.
وتم الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من الشارقة، اشتبه أحمد بسيونى مأمور الجمرك فى ه . أ والذى دخل لصالة التفتيش مع اثنين من زملائه فى حالة قلق وهو يتصبب عرقا، كما تلاحظ قصر سفره وثقل أحد حقائبه وبتمريرها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأييد الاشتباه.
وبفتح الحقيبة تبين وجود كمية من الأدوية والمكملات الغذائية (صب) داخل الحقيبة وبفتح باقي الحقائب التي يحملها هو وزملاؤه تبين وجود ما يزيد على 20 ألف شريط من الأدوية والمكملات الغذائية أنواع مختلفة منها بروتين باور واماينا وUsa وCaseins وCombat حيث أقر زملاؤه بأنه قام بتوزيعها عليهم.
مطار القاهرة
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