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بورصة وشركات
المتكاملة للأعمال الهندسية أنشط شركات بورصة النيل
السبت 30 سبتمبر 2017 11:39 ص
شركة المجموعة المتكاملة
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شركة المجموعة المتكاملة
أسماء السيد
تصدرت شركة "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"، قائمة الشركات اﻷنشط في حجم التداول ببورصة النيل، خلال الشهر المنقضي، بـ 8.5 ورقة مالية، بقيمة 2.6 مليون جنيه.
وجاءت شركة "أراب للتنمية والاستثمار العقاري" بكمية بلغت 7 ملايين ورقة مالية، بقيمة 3.8 مليون جنيه، تلاها شركة "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية" بحجم تداول بلغ 4.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.3 مليون جنيه، ثم شركة "المصرية لنظم التعليم الحديثة" بحجم 2.8 مليون ورقة مالية بقيمة 9 ملايين جنيه.
وأخيرًا جاءت شركة "إم بي للهندسة" في الترتيب الخامس بحجم 2.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 2.6 مليون جنيه.
وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 33.6 مليون جنيه، خلال سبتمبر الماضي، بحجم تداول بلغ 39 مليون ورقة مالية منفذة على 5.3 عملية.
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