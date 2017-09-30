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بورصة وشركات
الخدمات المالية يتصدر القطاعات اﻷنشط خلال أغسطس
السبت 30 سبتمبر 2017 11:09 ص
قطاع الخدمات المالية
أخر الأخبار
قطاع الخدمات المالية
أسماء السيد
تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء "البنوك"، أنشط القطاعات المدرجة في كمية التداول، خلال الشهر الماضي، 2.8 مليار ورقة مالية، بقيمة 3.9 مليار جنيه، تلاه قطاع العقارات بحجم تداول بلغ ملياري ورقة مالية، بقيمة 3.6 مليار جنيه.
واحتل الترتيب الثالث قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ مليار ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم 586.5 مليون ورقة مالية، بقيمة مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات 341 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال الشهر المنقضي صعودًا جماعيًا، اقتنص فيها مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر من الصعود بـ11.6% عند 774 نقطة، فيما سجل مؤشر البورصة الرئيسي 13889 نقطة، مرتفعًا 3.5%، كما ارتفع مؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ10% عند 1724 نقطة.
وبلغت قيم التداول خلال شهر 21.4 مليار جنيه، بكمية سجلت 7854 مليون ورقة منفذة على 512 عملية، مقارنة بقيمة تداول قدرها 16.3 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.
كما ارتفع راس المال السوقي ليسجل 749 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 6% مقارنة بشهر أغسطس.
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