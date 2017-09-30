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الأرصاد: طقس السبت مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة
السبت 30 سبتمبر 2017 11:01 ص
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حالة الطقس
أونا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حارا على جنوب الصعيد نهارًا لطيفا ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمعتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فمعتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 32
وسط الدلتا 22 31
الإسكندرية 23 30
بلطيم 22 29
مطرح 19 29
السلوم 20 30
سيوة 22 36
بورسعيد 24 29
دمياط 24 29
العريش 17 30
رفح 18 30
الإسماعيلية 19 32
السويس 21 32
رأس سدر 21 33
نخل 13 29
نويبع 22 31
طابا 19 29
كارتين 12 27
الطور 23 30
شرم الشيخ 24 32
الغردقة 23 33
مرسى علم 27 32
الفيوم 21 33
بنى سويف 21 33
المنيا 20 34
أسيوط 18 34
سوهاج 22 36
قنا 23 37
الأقصر 21 39
أسوان 22 38
أبو سمبل 23 38
الوادى الجديد 23 37
شلاتين 25 36
أبو رماد 26 34
رأس حدربة 25 34
حلايب 27 33
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