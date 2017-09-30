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بورصة وشركات
صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال الشهر الماضى
السبت 30 سبتمبر 2017 10:34 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد:
سجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال الشهر المنقضي صعودًا جماعيًا، اقتنص فيها مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر من الصعود بـ 11.6% عند 774 نقطة، فيما سجل مؤشر البورصة الرئيسي 13889 نقطة، مرتفعًا بنحو 3.5%، كما ارتفع مؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ10% عند 1724 نقطة .
وبلغت قيم التداول خلال شهر نحو 21.4 مليار جنيه، بكمية سجلت 7854 مليون ورقة منفذة على 512 عملية، مقارنة بقيمة تداول 16.3 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.
كما ارتفع رأس المال السوقي ليسجل 749 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 6% مقارنة بشهر أغسطس .
وسجل اﻷجانب صافي شراء بقيمة 618.9 مليون جنيه، و العرب 116.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذ المصريون على 73.11% من إجمالي تعاملات السوق خلال الشهر الماضي، مقابل 17% للأجانب و 10% للعرب وذلك بعد استبعاد الصفقات .
يُذكر أن اﻷجانب قد سجلوا صافي شراء منذ بداية العام بقيمة 6.167 مليون جنيه، و العرب 407 ملايين جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات .
واستحوذت المؤسسات على 37% من المعاملات في البورصة بقيمة 702 مليون جنيه خلال هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات مقابل 62.9% للأفراد.
وتصدرت شركتي "بورتوجروب" القابضة، والقلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة، من كمية التداول، خلال الشهر المنقضي، بتداولات 1.5 و1.3 مليار ورقة مالية، على التوالي.
البورصة المصرية
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