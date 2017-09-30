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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

خريطة عروض شركات الاتصالات لخدمات 4G‎

شركات المحمول 556
شركات المحمول جديد 225
شركات المحمول 556

محمود جمال:

تنشر بوابة "المال" اليوم السبت، مقارنة بين عروض شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات فى خدمات الجيل الرابع للاتصالات  4G.

المصرية للاتصالاتwe

فودافون

أورنج

اتصالات

1 جيجابايت = 10 جنيه / شهر

2.5  جيجابايت = 20 جنيه/ شهر

6جيجابايت = 40 جنيه/ شهر

16 جيجابايت = 100 جنيه/ شهر

40 جيجابايت = 200 جنيه / شهر

25 جيجابايت = 1 جنيه / يوم

4 جيجابايت مجانا

من خلال الاتصال بـ *4#

500 ميجا إضافية عند شراء شريحة تدعم  4G

إطلاق الهاتف الذكى تكنو إن  9  بسعر  999

خصم 50 جنيها لعملاء أورنج إيجل وأورنج بارنثر لمدة  10 شهور

طرح جهاز إنترنت رواتر للاتصال بالانترنت المنزلى بدون الحاجة للخط الارضى بـ 999  جنيه واسعار باقات تبدأ بـ  100 جنيه شهريا

 

4 اضعاف باقة الانترنت عند الاشتراك أو تجديد باقات كونكت ، وسوبر كونكت

وحكاية باقات ، وحكاية ميكس ، ودماغ ثانية بداية من 25 جنيه  


للاشتراك اطلب #40

 

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