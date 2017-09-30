خريطة عروض شركات الاتصالات لخدمات 4G‎

محمود جمال:
تنشر بوابة "المال" اليوم السبت، مقارنة بين عروض شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات فى خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G.
المصرية للاتصالاتwe
فودافون
أورنج
اتصالات
1 جيجابايت = 10 جنيه / شهر
2.5 جيجابايت = 20 جنيه/ شهر
6جيجابايت = 40 جنيه/ شهر
16 جيجابايت = 100 جنيه/ شهر
40 جيجابايت = 200 جنيه / شهر
25 جيجابايت = 1 جنيه / يوم
4 جيجابايت مجانا
من خلال الاتصال بـ *4#
500 ميجا إضافية عند شراء شريحة تدعم 4G
إطلاق الهاتف الذكى تكنو إن 9 بسعر 999
خصم 50 جنيها لعملاء أورنج إيجل وأورنج بارنثر لمدة 10 شهور
طرح جهاز إنترنت رواتر للاتصال بالانترنت المنزلى بدون الحاجة للخط الارضى بـ 999 جنيه واسعار باقات تبدأ بـ 100 جنيه شهريا
4 اضعاف باقة الانترنت عند الاشتراك أو تجديد باقات كونكت ، وسوبر كونكت
وحكاية باقات ، وحكاية ميكس ، ودماغ ثانية بداية من 25 جنيه
للاشتراك اطلب #40 *