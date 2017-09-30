خريطة عروض شركات الاتصالات لخدمات 4G‎

1 جيجابايت = 10 جنيه / شهر 2.5 جيجابايت = 20 جنيه/ شهر 6جيجابايت = 40 جنيه/ شهر 16 جيجابايت = 100 جنيه/ شهر 40 جيجابايت = 200 جنيه / شهر 25 جيجابايت = 1 جنيه / يوم

4 جيجابايت مجانا من خلال الاتصال بـ *4#

500 ميجا إضافية عند شراء شريحة تدعم 4G إطلاق الهاتف الذكى تكنو إن 9 بسعر 999 خصم 50 جنيها لعملاء أورنج إيجل وأورنج بارنثر لمدة 10 شهور طرح جهاز إنترنت رواتر للاتصال بالانترنت المنزلى بدون الحاجة للخط الارضى بـ 999 جنيه واسعار باقات تبدأ بـ 100 جنيه شهريا