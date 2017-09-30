EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
مجدي يعقوب: إنشاء أول وأكبر مدينه لأمراض القلب بأسوان
السبت 30 سبتمبر 2017 01:25 ص
مجدي يعقوب 556
أخر الأخبار
مجدي يعقوب 556
متابعات:
قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمى، عن إنشاء مدينة طبية عالمية لأمراض القلب وأبحاثه بمدينة أسوان الجديدة لتكون أكبر مركز للقلب والأوعية الدموية قائلا: «المدينة ستكون الخدمة فيها مجانية بالكامل وخيرية وستكفل التبرعات الإنشاء والتجهيزات».
وأوضح يعقوب، أن حجم المدينة الطبية الجديدة سيكون 4 أضعاف حجم مؤسسة مجدي يعقوب لأطفال القلب بأسوان والتي تعالج آلاف الأطفال سنويا، مؤكدا أن المدينة الجديدة سيكون بها شق بحثي بجانب الشق العلاجي.
وأعلن جراح القلب العالمي، خلال المؤتمر العلمي لأمراض القلب والأوعية الدموية، والذي تنظمه كلا من جمعية القلب المصرية وايفا فارما بمناسبة اليوم العالمى للقلب، عن طرح عقار جديد من أحدث الأجيال في علاج مرضي القلب يعد طفرة كبيرة يجعل مصر على ركب الأدوية الحديثة بأوربا وأمريكا، مؤكدا أن هذه العقارات خفضت نسبة الوفيات في عدة دول، والأول من نوعه يصنع محليا بمصر كأول علاج من لمرضي الأوعية الدموية الذين يعانون من ضيق في الشريان الرئوي.
وتعتمد آلية عمل الدواء الجديد على حصر نشاط الهرمون المسؤول عن تضييق الأوعية الدموية في منطقة الرئتين، وبذلك يمكن خفض ضغط الدم الرئوي عن طريق توسيع هذا الشريان وهو ما جعل هذا العقار يمتاز بفعالية عالية.
وناقش المؤتمر أسباب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وسبل الوقاية والعلاج منه، إضافة إلى التطرق إلى العلاجات الجديدة في أمراض القلب والذبحة الصدرية وضغط الدم.
ويعد ارتفاع ضغط الدم الرئوي من الأعراض الخطيرة التي من الممكن أ يعانى منها مريض القلب، وكان هناك نقص في العلاجات المتاحة لهذا المرض، ما جعل علماء أمراض القلب عالميا يسعون دائماً للوصول إلى عقاقير فعالة تساعد هؤلاء المرضي.
أسوان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا