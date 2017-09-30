مجدي يعقوب: إنشاء أول وأكبر مدينه لأمراض القلب بأسوان

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قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمى، عن إنشاء مدينة طبية عالمية لأمراض القلب وأبحاثه بمدينة أسوان الجديدة لتكون أكبر مركز للقلب والأوعية الدموية قائلا: «المدينة ستكون الخدمة فيها مجانية بالكامل وخيرية وستكفل التبرعات الإنشاء والتجهيزات».









وأوضح يعقوب، أن حجم المدينة الطبية الجديدة سيكون 4 أضعاف حجم مؤسسة مجدي يعقوب لأطفال القلب بأسوان والتي تعالج آلاف الأطفال سنويا، مؤكدا أن المدينة الجديدة سيكون بها شق بحثي بجانب الشق العلاجي.





وأعلن جراح القلب العالمي، خلال المؤتمر العلمي لأمراض القلب والأوعية الدموية، والذي تنظمه كلا من جمعية القلب المصرية وايفا فارما بمناسبة اليوم العالمى للقلب، عن طرح عقار جديد من أحدث الأجيال في علاج مرضي القلب يعد طفرة كبيرة يجعل مصر على ركب الأدوية الحديثة بأوربا وأمريكا، مؤكدا أن هذه العقارات خفضت نسبة الوفيات في عدة دول، والأول من نوعه يصنع محليا بمصر كأول علاج من لمرضي الأوعية الدموية الذين يعانون من ضيق في الشريان الرئوي.





وتعتمد آلية عمل الدواء الجديد على حصر نشاط الهرمون المسؤول عن تضييق الأوعية الدموية في منطقة الرئتين، وبذلك يمكن خفض ضغط الدم الرئوي عن طريق توسيع هذا الشريان وهو ما جعل هذا العقار يمتاز بفعالية عالية.





وناقش المؤتمر أسباب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وسبل الوقاية والعلاج منه، إضافة إلى التطرق إلى العلاجات الجديدة في أمراض القلب والذبحة الصدرية وضغط الدم.



