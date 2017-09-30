المصرية للاتصالات تعوض عملاء المحمول بعرض مجاني‎

المال–خاص:



فى محاولة لاستقطاب أكبر عدد من العملاء، طرحت الشركة المصرية للاتصالات عرضا جديدا للشبكة الرابعة للمحمول we لتعويض المستخدمين عن الخصم من رصيدهم.





وقالت المصرية للاتصالات "We"، فى عرضها: "هتدفع بس ثمن الكارت.. وهتستفيد بكل الرصيد"، وتحت شعار هتستفيد بنسبة 100%، أطلقت الشركة عرضا خاصا لفترة محدودة 30% من قيمة الكارت هدية وحدات تكلم بيها أو إنترنت.