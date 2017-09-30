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اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات تعوض عملاء المحمول بعرض مجاني
السبت 30 سبتمبر 2017 01:11 ص
المصرية للاتصالات تعوض عملاء المحمول بعرض مجانى
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المصرية للاتصالات تعوض عملاء المحمول بعرض مجانى
المال–خاص:
فى محاولة لاستقطاب أكبر عدد من العملاء، طرحت الشركة المصرية للاتصالات عرضا جديدا للشبكة الرابعة للمحمول we لتعويض المستخدمين عن الخصم من رصيدهم.
وقالت المصرية للاتصالات "We"، فى عرضها: "هتدفع بس ثمن الكارت.. وهتستفيد بكل الرصيد"، وتحت شعار هتستفيد بنسبة 100%، أطلقت الشركة عرضا خاصا لفترة محدودة 30% من قيمة الكارت هدية وحدات تكلم بيها أو إنترنت.
وكانت شركات المحمول قد تقدمت بطلبات الى جهاز تنظيم الاتصالات بشأن تحريك اسعار خدماتها بسبب الزيادات المتلاحقة فى تكاليف التشغيل وعدم القدرة على مواصلة تقديم الخدمة بنفس الخدمة،
ووافق الجهاز على بيع كروت الشحن بالاسعار القديمة وخصم 30 % من رصيد العملاء، بحيث يباع الكارت فئة 10 جنيهات بـ 10جنيهات بدلا من 11 ويمنح العميل رصيد 7 جنيهات فقط.
المصرية للاتصالات
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