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قطر تسحب الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر وبعض أقاربه
السبت 30 سبتمبر 2017 12:58 ص
أمير قطر تميم
أخر الأخبار
أمير قطر تميم
وكالات:
تداولت تقارير إخبارية وحسابات على «تويتر» إصدار الدوحة قراراً بسحب الجنسية من الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة شمل الهواجر ومعه مجموعة من عائلته.
وكان الشيخ شافي قد استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكداً رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج، حسب موقع العربية نت.
ودشن مغردون على تويتر «هاشتاج» بعنوان #سحب_جنسية_شيخ_شمل_الهواجر، أعربوا من خلاله عن استيائهم من السياسات القطرية القمعية التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها، مؤكدين أن تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال.
وكان شيخ قبيلة شمل الهواجر قد استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكداً رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج.
وقبيلة بني هاجر تقطن في مختلف أنحاء الجزيرة العربية، ولها تواجد في كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق وعمان والبحرين والكويت.
سحب الجنسية من الشيخ الهاجري هي الخطوة الثانية التي تقدم عليها السلطات القطرية في أقل من شهر بعد سحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه أكثر من 50 شخصاً من أسرته.
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