طلب إحاطة بشأن تسليم مجرمي ذبح الأقباط المصريين بليبيا

تقدم النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، بشأن مطالبة السلطات في ليبيا بتسليم المجرمين الذين ارتكبوا جريمة ذبح الأقباط المصريين في سرت بليبيا خلال شهر فبراير 2015، بعد أن أعلنت السلطات الليبية القبض عليهم.



