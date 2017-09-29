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سيـــاســة
طلب إحاطة بشأن تسليم مجرمي ذبح الأقباط المصريين بليبيا
الجمعة 29 سبتمبر 2017 10:04 م
مجلس النواب 2
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مجلس النواب 2
ياسمين فواز
تقدم النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، بشأن مطالبة السلطات في ليبيا بتسليم المجرمين الذين ارتكبوا جريمة ذبح الأقباط المصريين في سرت بليبيا خلال شهر فبراير 2015، بعد أن أعلنت السلطات الليبية القبض عليهم.
وطالب رضوان بتحويل طلب الإحاطة للجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية بصفتهم اللجان المختصة.
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