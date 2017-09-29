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سيـــاســة
كوريا الشمالية تبدأ مشاورات دبلوماسية مع روسيا
الجمعة 29 سبتمبر 2017 09:02 م
كوريا الشمالية
أخر الأخبار
كوريا الشمالية
أ ف ب
أعلنت الخارجية الروسية أن دبلوماسية كورية شمالية رفيعة المستوى أجرت، اليوم، مشاورات مع مسئولين في الوزارة، على خلفية الأزمة بين بيونغ يانغ وواشنطن حول الملف النووي.
وأفاد بيان أن مديرة قسم شئون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، أجرت محادثات في موسكو مع سفير روسيا للمهمات الخاصة أوليغ بورميستروف، كما استقبلها نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف لإجراء "تبادل آراء بالتفصيل حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية".
وأكد الطرف الروسي في هذه المحادثات "إرادته بذل جهود مشتركة للسعي إلى حل بالطرق السلمية والسياسية الدبلوماسية".
تأتي هذه المشاورات وسط توتر كبير حول الملف النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مع تبادل مسئولي البلدين التهديدات منذ التجربة النووية الأخيرة لبيونغ يانغ في مطلع سبتمبر.
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