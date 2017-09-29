كوريا الشمالية تبدأ مشاورات دبلوماسية مع روسيا

أعلنت الخارجية الروسية أن دبلوماسية كورية شمالية رفيعة المستوى أجرت، اليوم، مشاورات مع مسئولين في الوزارة، على خلفية الأزمة بين بيونغ يانغ وواشنطن حول الملف النووي.





وأفاد بيان أن مديرة قسم شئون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، أجرت محادثات في موسكو مع سفير روسيا للمهمات الخاصة أوليغ بورميستروف، كما استقبلها نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف لإجراء "تبادل آراء بالتفصيل حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية".





وأكد الطرف الروسي في هذه المحادثات "إرادته بذل جهود مشتركة للسعي إلى حل بالطرق السلمية والسياسية الدبلوماسية".



