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اقتصاد وأسواق
إيكيا السويدية تستحوذ على تاسك رابيت لتقديم خدمة تركيب الأثاث
الجمعة 29 سبتمبر 2017 07:47 م
إيكيا العالمية
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إيكيا العالمية
cnbc
تعتزم مجموعة "إيكيا" السويدية، الرائدة عالميًّا في مجال الأثاث، شراء شركة "تاسك رابيت" الأمريكية الناشئة التي تتيح لعملائها إيجاد شخص هاو بارع في الأعمال الحرفية لحل مشكلات يومية بسيطة كتركيب خزانات أو طلاء جدران.
ومن المقرر إتمام هذه الصفقة التي لم يعلن عن قيمتها في أكتوبر.
وقال يسبر برودين، المدير التنفيذي لـ"إيكيا"، في بيان، إن المجموعة السويدية تدخل بهذه الخطوة عالم "الاقتصاد التشاركي"، كما أن هذه الصفقة "ستتيح لزبائن إيكيا الحصول غلى خدمات بطريقة مرنة وميسرة".
وتؤمِّن "تاسك رابيت" التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو غرب الولايات المتحدة مقرًّا لها، تواصلًا بين مستهلكين وأشخاص من هواة الأعمال اليدوية للقيام بمهام بسيطة كجمع الأثاث والمساعدة في الانتقال إلى منزل جديد، بحسب "إيكيا".
وتتوفر هذه الخدمة في 40 مدينة بالولايات المتحدة، إضافة إلى لندن.
وستحوز "إيكيا" كامل حصص "تاسك رابيت" التي ستبقى مع ذلك كيانًا مستقلًّا داخل مجموعة "إيكيا"، وبإمكانها توقيع اتفاقات مع موزعين آخرين على ما أوضحت المجموعة السويدية العملاقة.
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