مجدي يعقوب : مدينة طبية لأمراض القلب بأسوان الجديدة

كشف الدكتور مجدي يعقوب، جرّاح القلب العالمى، عن إنشاء مدينة طبية عالمية لأمراض القلب وأبحاثه بمدينة أسوان الجديدة، لتكون أكبر مركز للقلب والأوعية الدموية للأطفال والكبار بالشرق الأوسط.





وقال يعقوب، فى ردّه على سؤال "المال"، خلال الاحتفال باليوم العالمي للقلب حول ملكية المدينة الجديدة وتكلفة تقديم الخدمة، إن المدينة ستكون الخدمة فيها مجانية بالكامل، وستتكفل التبرعات بالإنشاء، مشددًا على أن المستشفى سيكون خيريًّا بالكامل.



