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مجدي يعقوب : مدينة طبية لأمراض القلب بأسوان الجديدة
الجمعة 29 سبتمبر 2017 06:45 م
مجدي يعقوب 556
أخر الأخبار
مجدي يعقوب 556
أحمد صبرى
كشف الدكتور مجدي يعقوب، جرّاح القلب العالمى، عن إنشاء مدينة طبية عالمية لأمراض القلب وأبحاثه بمدينة أسوان الجديدة، لتكون أكبر مركز للقلب والأوعية الدموية للأطفال والكبار بالشرق الأوسط.
وقال يعقوب، فى ردّه على سؤال "المال"، خلال الاحتفال باليوم العالمي للقلب حول ملكية المدينة الجديدة وتكلفة تقديم الخدمة، إن المدينة ستكون الخدمة فيها مجانية بالكامل، وستتكفل التبرعات بالإنشاء، مشددًا على أن المستشفى سيكون خيريًّا بالكامل.
وأوضح أن حجم المدينة الطبية الجديدة سيكون 4 أضعاف حجم مؤسسة مجدي يعقوب لأطفال القلب بأسوان، والتى تعالج آلاف الأطفال سنويًّا، مؤكدًا أن المدينة الجديدة سيكون بها شق بحثي.
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