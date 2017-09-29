الرئيس الجديد للعقارى المصرى : سنعمل على استعادة الدور الريادى للبنك

كشف الرئيس الجديد للبنك العقارى المصرى العربى عمرو كمال، عن مجموعة المهام التى سيعمل على إنجازها مع مجلس الإدارة والعاملين بالبنك خلال الفترة المقبلة.





وقال كمال، فى أول تصريح له، لـ"المال"، عقب الإعلان، أمس، عن توليه رئاسة البنك، إن المهام تتركز حول إعادة العقاري المصري العربي إلى مكانته التي يستحقها كأعرق مصرف عقاري في العالم، حيث أُسس عام 1880 من خلال العمل بروح الفريق على إعادة هيكلة مالية للبنك، والتخلص من الديون الرديئة، وحسن إدارة الأصول العقارية، وتدعيم قاعدة البنك الرأسمالية، مع تكثيف تواجد البنك كشريك استراتيجي في التنمية العقارية بمصر.





وأضاف أن الخطة تتضمن تعزيز الدور الريادي للبنك في تمويل عمليات التجارة البينية بين مصر والأردن، حيث ينتشر البنك بالمملكة الأردنية من خلال 14 فرعًا ويتمتع بسُمعة جيدة في السوق المصرفية الأردنية.





خبرة واسعة

يتمتع الرئيس الجديد للبنك بخبرة مصرفية واستثمارية تتجاوز ثلاثين عامًا. حصل على بكالوريوس اقتصاد الجامعة الأمريكية بالقاهرة. التحق ببنك تشيز الأهلي- مصر وحصل على شهادة تعادل ماجستير في مخاطر الائتمان من بنك تشيز منهاتن. التحق ببنك أوف أمريكا مصر وإنجلترا، وكان مشرفًا على عمليات البنك بالدول الاسكندنافية، الخاصة بشركات المقاولات وقاد عمليات التمويل الدولية لمشاريع الصرف الصحي بمصر مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مثل إنسالدو- إيطاليا.. بلفور بيتي وتارماك- إنجلترا..كما ترأّس قطاع تمويل الشركات بمصر بدرجة نائب رئيس أول.. حاصل على شهادة الامتياز المصرفي من رئيس بنك أوف أمريكا- سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة الأمريكية. والتحق بالبنك السعودي الفرنسي- جدة- المملكة السعودية بمنصب نائب رئيس قطاع مخاطر الائتمان وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك.





انتقل بعدها مباشرة إلى مملكة البحرين وعمل مديرًا إقليميًّا ببنك البحرين الوطني- المنامة، مشرفًا على قطاع القروض المشتركة.. أشرف على تأسيس دخول بنك البحرين الوطني السوق السعودية.. وأتم بنجاح قروضًا مشتركة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار في قطاع البترول والبتروكيماويات.





عاد إلى مصر عام ١٩٩٤ وعمل بالبنك المصري الأمريكي مديرًا عامًّا لقطاع قروض الشركات وأسس بالبنك قطاع التمويل التجاري الدولي وقاد البنك للدخول في تمويل قطاعات الطاقة بالخليج العربي وباكستان والهند.





انتقل للعمل مديرًا عامًّا بالبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة عام، ومديرًا عامًّا للتسويق المصرفي مشرفًا على عمليات البنك بمصر ولندن والإمارات ولبنان.



حاصل على وسام التميز المصرفي من البنك المركزي المصري عام 1997.