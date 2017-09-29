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بورصة وشركات
صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع
الجمعة 29 سبتمبر 2017 05:08 م
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مصطف طلعت
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، خلال تداولات الأسبوع الحالي، إذ صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.4% مسجلاً مستوى 13889 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، بنسبة 1.4% إلى 774 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "Egx100" بنسبة 1.89 % ليصل إلى 1724 نقطة.
وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي، بلغت 6.4 مليار جنيه، وكمية تداول 2.6 مليون ورقة مالية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5 مليارات جنيه، وكمية تداول 1.7 مليون ورقة مالية، الأسبوع الماضي.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين 67.2%، من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 12.92%، والعرب على 10.84%، بعد استبعاد الصفقات.
يشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 8.2 مليار جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 407 ملايين جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
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