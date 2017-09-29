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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الخضروات والبرتقال بـ 6.5 جنيه
الجمعة 29 سبتمبر 2017 04:25 م
سوق الخضروات
أخر الأخبار
سوق الخضروات
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضروات انخفاضَا اليوم، الجمعة، وسجلت الطماطم 4 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، وفقًا لتجار تجزئة في الجيزة، بعد زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة الراهنة، بينما استقرت أسعار البطاطس عند 5 جنيهات.
وبلغ سعر ورق العنب بين 30 إلى 40 جنيها؛ والبصل 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا، والبروكلي 10 جنيهات، والباذنجان يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.
وجاء سعر الملوخية 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 20 إلى 25 جنيهًا، وسعر الفلفل الألوان 10 إلى 15 جنيهًا، وسعر الفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات، والبامية 14 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات.
واستقبلت أسواق الخضروات والفاكهة البرتقال الشتوي منذ أيام، ويباع بسعر يبدأ من 6.5 جنيه، وتراوح سعر الرمان بين 5 إلي 10 جنيهات، والكمثري، 8 جنيهات، والبلح البارحي 20 جنيها، والعنب 7.5، والمانجو السكري 12جنيهًا، والتين البرشومي 10جنيهات.
اقتصاد
أسعار الخضروات
اقتصاد مصر
اقتصاد وأسواق
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