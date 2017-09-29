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بورصة وشركات
بورتوجروب والقلعة تتصدران أنشط 10 شركات بالبورصة
الجمعة 29 سبتمبر 2017 04:14 م
القلعة للاستشارات 202
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بورتو جروب والقلعة تتصدران أنشط شركات البورصة
القلعة للاستشارات 202
مصطف طلعت
تصدرت شركتي "بورتوجروب" القابضة، والقلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة، من كمية التداول، خلال شهر سبتمبر المنقضي، بتداولات 1.5 و1.3 مليار ورقة مالية، على التوالي.
وأوضح تقرير صادر عن البورصة، ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال الفترة المذكوة، 6%، ليسجل 749 مليار جنيه، مقابل 705 مليارات جنيه خلال شهر أغسطس، محققًا مكاسب بلغت 44 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 3.5% مسجلاً مستوى 13889 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 11.69% إلى 774 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "Egx100" بنسبة 10.15 % ليصل إلى 1724 نقطة.
مجموعة القلعة
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