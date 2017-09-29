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استثمار
سحر نصر ترأس اللجنة المصرية الأرمينية
الجمعة 29 سبتمبر 2017 11:12 ص
سحر نصر لعمرو أديب
أخر الأخبار
سحر نصر لعمرو أديب
المال - خاص:
وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، إلي العاصمة الأرمينية "يريفان" قادمة من باريس بعد انتهاء مشاركتها في اجتماع مجموعة عمل الشركة الأوسط المعنية بالاستثمار، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المنتظر أن تعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي، والعلمي والفني، برئاسة الوزيرة عن الجانب المصري، ودايفيد لوكيان وزير الإدارة والتنمية الإقليمية عن الجانب الأرميني.
سحر نصر
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