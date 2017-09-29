الزراعة تعلن عن إجراءات وشروط التداول الآمن للمبيدات

وزارة الزراعة

الصاوي أحمد:



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة, عن الإجراءات والشروط الخاصة بالتداول الآمن للمبيدات، أثناء عمليات التصنيع بالمصانع أو بوحدات إنتاج المبيدات، وضمن الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة أن يكون المصنع بعيداً عن المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات ومتاجر الأغذية والأعلاف والمصادر المائية، فضلاً عن توفر وسائل التهوية الجيدة في المباني التي يتم فيها إنتاج المبيدات، وتزويد العاملين في المصنع بالمستلزمات والملابس المناسبة لحمايتهم من التعرض لمخاطر الكيماويات المستعملة والناتجة.



وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن ضمن تلك الشروط أيضاً أن يكون العاملين بالمبيدات على دراية كافية بالمخاطر المحتملة، لاستخدام الكيماويات والإسعافات الأولية في حالة وقوع حادث، وأن يتم تدريب العالمين بالإنتاج على كيفية استخدام وتشغيل وتنظيف المعدات المستعملة في المصنع، مع تزويد المصنع بالمعدات السليمة وضرورة إجراء صيانة دورية لها.



وأشار إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية المحددة من قبل السلطات المحلية، والالتزام باستخدام المواد الكيميائية الأقل خطورة إذا كان يوجد عدة مواد كيميائية، وإجراء الكشف الدوري على العاملين في المصنع، ووجود صيدلية خاصة في المصنع لإجراء الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.



وضمن الإجراءات أيضاً توافر شروط الأمن الصناعي، والتي تشمل وجود طفايات حريق ومصادر مياه لأطفاء الحريق، وجرادل معبئة بالرمال لاستخدامها في حال حدوث حريق وهاتف لأقرب نقطة إطفاء في المنطقة، كذلك استخدام ملصقات وأشارات السلامة والأمان.



وشددت الإجراءات على عدم الأكل أو الشرب أو التدخين في مناطق تواجد الكيماويات أو التعامل معها، مع التزام العاملين باتباع العادات الصحية السليمة من الاغتسال الجيد بعد العمل وارتداء ملابس نظيفة وغسل الملابس الأخرى، وعدم ارتداء ملابس نظيفة وغسل الملابس المستعملة جيدا يوميا، كذلك عدم غسل الملابس المستعملة الملوثة مع الملابس الأخرى، وعدم ارتداء ملابس العمل في المنزل وكذلك عدم ترك الملابس الملوثة بالمنزل وعدم أخذ بقايا المبيدات إلى المنزل.