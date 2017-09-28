إسرائيل تزعم : مسئول مصري كبير قدم لنا معلومات قبل حرب 73

زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أن مسئولًا مصريًّا كبيرًا قدم لها معلومات غيّرت مسار حرب 1973 لصالحها وساعدها في تنفيذ مذبحة للدبابات المصرية- على حد وصفها، مشيرة إلى أن هذا العميل ليس أشرف مروان، مؤكدة أن المعلومات التي قدمها أشرف مروان كانت مهمة أيضًا وساعدت في مقاومة الحرب.





وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه في 12 أكتوبر 1973، في ذروة حرب أكتوبر "يوم الغفران" اجتمع مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل​مع كبار قادة جيش الاحتلال ورئيس الموساد حينها لمناقشة مصير عبور قناة السويس.





وشمل الاجتماع رئيسة وزراء إسرائيل حينها "جولدا مائير" ووزير الدفاع "موشي دايان" ووزراء آخرين، فضلا عن كبار قيادات الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان "ديفيد اليعزر" اجتمعوا حينها بشأن عبور قناة السويس ولكنهم وجدوا صعوبة في اتخاذ القرار، بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن القوات المصرية تعتزم إسقاط المظليين في الأيام القليلة القادمة قبل الحرب على الهدف الذي كانوا يريدون مهاجمته، وهنا تعالت الأصوات في القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الأركان الذي دعا إلى وقف إطلاق النار لغرض إعادة التنظيم حسبما أفادت الصحيفة.





وتابعت الصحيفة، وبالفعل، في 14 أكتوبر، عبرت القوات المصرية قناة السويس وضربها الجيش الإسرائيلي في واحدة من أكبر المعارك في الحروب الإسرائيلية، علي حد زعم الصحيفة، وتم تدمير 250 دبابة لمصر وتحولت حينها الحرب رأسا علي عقب بسبب "معرفة الذهب" كما كانوا يلقبوه وقتها.



