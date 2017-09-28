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اقتصاد وأسواق
إسكان النواب: مد تطبيق رسوم واردات الحديد يدعو للتعجب
الخميس 28 سبتمبر 2017 10:56 م
الحديد
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الحديد
القرار ضرب سوق العقارات في مقتل، ورفع السعر على المستهلك، وفق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي.
ياسمين فواز
انتقد النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار مد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق علي واردات حديد التسليح،قائلا :"هو قرار يدعو للتعجب".
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الاغراق المؤقته على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية ، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" إلى أن "القرار لم يضرب سوق العقارات في مقتل فقط، بل أدى إلى رفع أسعار الحديد علي المستهلك أيضا".
وكان قد صدر قرار رقم 874 والخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا يشمل فرض هذه الرسوم لمدة 4 شهور تنتهى فى 6 اكتوبر 2017.
ودافعت وزارة التجارة والصناعة على لسان الوزير عن القرار قائلة إن "قرار التمديد جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا"
وأوضحت الوزارة أن "كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة،تأكدت منها جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية".
الحديد
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