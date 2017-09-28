القاهرة تقود مكاسب 3 بورصات.. وهبوط الدوحة

صعد مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة القاهرة، وهبوط 5 أخرى تصدرتها بورصة الدوحة لليوم الثانى على التوالى، بعد أن ظلت تحقق مكاسب لست جلسات منذ الأسبوع الماضى وحتى أمس الأول.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية صعد بأكثر من 1.1% ليتقدم إلى 13889 نقطة فى القاهرة مع انتعاش أداء شركات البناء والتطوير العقاري بقيادة شركة إعمار مصر للتنمية التى قفز سعر سهمها 6.6%.





وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.7 % ليزداد إلى 7283 نقطة مع ارتفاع معظم أسهم البنوك الكبيرة بعد أنباء عن بيع المملكة بنجاح سندات سيادية بقيمة 12.5 مليار دولار.





وكسب مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 3564 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الاتحاد العقارية 1.1%، في حين تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.7%.





وخسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 1.3% لينزل إلى 8312 نقطة ليتجه مرة أخرى إلى أدنى مستوى منذ خمسة أعوام، في الوقت الذي زادت فيه الصناديق الأجنبية مبيعاتها واتسم أداء أسهم البنوك بصفة خاصة بالضعف مع تراجع أسهم أسهم بنك قطر الوطني 1.4%.





كما هبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.3% ليصل إلى 6680 نقطة، لكن مؤشر سوق مال أبو ظبي العام تراجع بنسبة أقل بلغت 0.2% لينزل إلى 4397 نقطة، فى حين انخفض مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.03% و0.02% ليستقرا عند 5137 نقطة و1283 نقطة على الترتيب.



