قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن رئيس مجلس الوزراء وافق على التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، ليتم تجديد الثقة في ماجد فهمي رئيسًا لمجلس الإدارة.



كما تم تجديد الثقة في حمدى عزام نائبًا تنفيذيًّا لرئيس مجلس الإدارة.



وأشار إلى أنه تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، وهم عادل مبروك، وياسر عاصم، وإيمان إسماعيل.



ولفت عزام إلى مواصلة مجلس الإدارة دوره في تطوير البنك، في الفترات المقبلة؛ لاستكمال متابعة وتنفيذ خطته الهادفة لتعزيز معدلات نموه وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.