رسميًّا.. إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات‎

EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
رسميًّا.. إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات
الخميس 28 سبتمبر 2017 09:47 م
خدمات الجيل الرابع
أخر الأخبار
خدمات الجيل الرابع
محمود جمال
أطلق المهندس ياسر القاضي، اليوم الخميس، خدمات الجيل الرابع للاتصالات رسميًّا في مصر.
حضر مراسم الاحتفال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمرفق تنظيم الاتصالات، وجون مارك هاريون رئيس أورنج، وستيفانو جاستاوت رئيس فودافون، وحازم متولي رئيس اتصالات، وأحمد البحيري رئيس الشركة المصرية للاتصالات.
وبهذا الإطلاق الرسمي سيوفر المشغلون للعملاء سرعات عالية للإنترنت وإتاحة خدمات بث الصور والإرسال المرئي، دون الحاجة لتخزين البيانات، فضلًا عن خدمات الحوسبة السحابية.
الجيل الرابع
تنظيم الاتصالات
خدمات الجيل الرابع
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا