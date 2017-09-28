رسميًّا.. إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات‎

أطلق المهندس ياسر القاضي، اليوم الخميس، خدمات الجيل الرابع للاتصالات رسميًّا في مصر.





حضر مراسم الاحتفال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمرفق تنظيم الاتصالات، وجون مارك هاريون رئيس أورنج، وستيفانو جاستاوت رئيس فودافون، وحازم متولي رئيس اتصالات، وأحمد البحيري رئيس الشركة المصرية للاتصالات.



























وبهذا الإطلاق الرسمي سيوفر المشغلون للعملاء سرعات عالية للإنترنت وإتاحة خدمات بث الصور والإرسال المرئي، دون الحاجة لتخزين البيانات، فضلًا عن خدمات الحوسبة السحابية.



