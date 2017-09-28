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اقتصاد وأسواق
المالية تنشر بيانًا عن النسخة الرابعة من موازنة المواطن
الخميس 28 سبتمبر 2017 08:53 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
مها أبو ودن
نشرت وزارة المالية نسخة تمهيدية، غير تفصيلية، عن الإصدار الرابع من موازنة المواطن، وهى إصدارات موازنية مبسطة تصدرها الوزارة كل عام منذ 4 سنوات تتضمن شرحًا مبسطًا للموازنة.
وحمل إصدار هذ العام عنوان (مع بعض هنقدر)، بحسب النسخة المنشورة على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة منذ بضع ساعات.
يُشار إلى أن إصدارى العامين الماليين الماضيين 2015/ 2016، و2016/ 2017 ، كانا تحت مسمى (حقك تعرف موازنة بلدك)، فيما لم يتم عنونة الإصدار الأول لموازنة المواطن، والذى صدر عام 2014/ 2015.
ولم يتضمن الإصدار الجديد أي تفصيلات، فى الوقت الذى تأخرت فيه وزارة المالية حتى اللحظة فى إصدار النسخة المفصلة من الموازنة الحالية موزعة على القطاعات الوظيفية، واكتفت بنشر بيان غير مفصل يتضمن توزيعًا إجماليًّا للمصروفات على القطاعات الموازنية العشرة.
وزارة المالية
الموازنة العامة للدولة
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