المالية تنشر بيانًا عن النسخة الرابعة من موازنة المواطن

مها أبو ودن





نشرت وزارة المالية نسخة تمهيدية، غير تفصيلية، عن الإصدار الرابع من موازنة المواطن، وهى إصدارات موازنية مبسطة تصدرها الوزارة كل عام منذ 4 سنوات تتضمن شرحًا مبسطًا للموازنة.



وحمل إصدار هذ العام عنوان (مع بعض هنقدر)، بحسب النسخة المنشورة على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة منذ بضع ساعات.



يُشار إلى أن إصدارى العامين الماليين الماضيين 2015/ 2016، و2016/ 2017 ، كانا تحت مسمى (حقك تعرف موازنة بلدك)، فيما لم يتم عنونة الإصدار الأول لموازنة المواطن، والذى صدر عام 2014/ 2015.