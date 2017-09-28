ليللي للأدوية تطلق عقارًا جديدًا للسرطان بالسوق المحلية

أحمد صبرى

أطلقت شركة ليللي للأدوية عقّارًا جديدًا لأورام المعدة، وذلك بعد اعتماده فى هيئتي الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية، بالسوق المصرية، خلال مؤتمر صحفي للشركة بأحد فنادق القاهرة.





قال أوكزان أوزدجان، المدير العام للشركة بمصر، إن هذا العلاج يستخدم خطًّا ثانيًا لعلاج مرضى سرطان المعدة المستعصي، مؤكدًا أن العلاج مهم للمرضى نظرًا لفعاليته الكبيرة.



