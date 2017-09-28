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اقتصاد وأسواق
ليللي للأدوية تطلق عقارًا جديدًا للسرطان بالسوق المحلية
الخميس 28 سبتمبر 2017 07:26 م
دواء 887
أخر الأخبار
دواء 887
أحمد صبرى
أطلقت شركة ليللي للأدوية عقّارًا جديدًا لأورام المعدة، وذلك بعد اعتماده فى هيئتي الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية، بالسوق المصرية، خلال مؤتمر صحفي للشركة بأحد فنادق القاهرة.
قال أوكزان أوزدجان، المدير العام للشركة بمصر، إن هذا العلاج يستخدم خطًّا ثانيًا لعلاج مرضى سرطان المعدة المستعصي، مؤكدًا أن العلاج مهم للمرضى نظرًا لفعاليته الكبيرة.
وأوضح، فى كلمته بالمؤتمر، أن هيئة الدواء الأمريكية خصصت إجراءات استثنائية للتعجيل بمراجعة الأبحاث العلمية التى تم إجراؤها على العقار حتى تم اعتماده لحاجة المرضى له، مؤكدًا أن تلك الإجراءات يتم توفيرها فقط للأدوية التى تنجح فى علاج الأمراض النادرة.
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