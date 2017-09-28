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بنـــوك
مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلى
الخميس 28 سبتمبر 2017 07:20 م
أخر الأخبار
محمد سالم
قال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، لـ"المال"، إن مجلس الوزراء اعتمد التشكيل الأهائى لمجلس إدارة مصرفه، برئاسة هشام عكاشة لمدة 3 سنوات.
ويضم المجلس يحيي أبوالفتوح، نائب تنفيذى لرئيس مجلس الإدارة، وداليا الباز، نائبا تنفيذيا لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب كل من جابر نصار، سحر السلاب، طارق قنديل، على الفرماوى، على فهمى الصعيدى، أحمد صديق أعضاء غير تنفيذيين.
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