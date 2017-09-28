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الوزراء يصدر قرارًا بأسماء مديري البنك العقاري المصري
الخميس 28 سبتمبر 2017 07:13 م
مجلس الوزراء
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مجلس الوزراء
المال - خاص
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي، لتتم إعادة تشكيله لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر الجاري.
وحصلت المال على نسخة من القرار، ليتم تعيين عمرو فؤاد كمال رئيسا تنفيذيا لمجلس الادارة، أحمد عمرو محمد ابراهيم جاد الله، نائبا تنفيذيا لرئيس المجلس، مدحت أحمد أحمد قمر، نائبا تنفيذيا لرئيس المجلس.
كما تم تعيين أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وهم هالة عادل عبد العزيز على بسيوني، المستشار محمود فوزي عبدالباري عصر، محمد محمد خليل بدرة، محمد ماهر محمد على، حسن مصطفى البكري إبراهيم، إسلام على محمد حسين خضر.
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