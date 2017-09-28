رويترز





قالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، إنها استحوذت على 49% في إيه.كيو.ايه هولدنج، الشركة الأم الجديدة لشركة الطيران الإيطالية ميريديانا مع احتفاظ أليساردا بالنسبة الباقية البالغة 51 %.





وأوضحت الناقلة الوطنية القطرية في بيان أنه تقرر تعيين فرانسيسكو فيولانتي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيتا، رئيسا لمجلس إدارة ميريديانا.



