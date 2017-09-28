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نقل وملاحة
الخطوط القطرية تستحوذ على 49% من شركة طيران إيطالية
الخميس 28 سبتمبر 2017 06:59 م
الخطوط الجوية القطرية
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الخطوط الجوية القطرية
رويترز
قالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، إنها استحوذت على 49% في إيه.كيو.ايه هولدنج، الشركة الأم الجديدة لشركة الطيران الإيطالية ميريديانا مع احتفاظ أليساردا بالنسبة الباقية البالغة 51 %.
وأوضحت الناقلة الوطنية القطرية في بيان أنه تقرر تعيين فرانسيسكو فيولانتي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيتا، رئيسا لمجلس إدارة ميريديانا.
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