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اتصالات وتكنولوجيا
لأول مرة .. كلية لندن للاقتصاد تتيح كورساتها على الإنترنت
الخميس 28 سبتمبر 2017 06:42 م
مستخدمى الإنترنت
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مستخدمى الإنترنت
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
قالت شركة "جيت سمارتر" المتخصصة في خدمات التعليم أون لاين، إن كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أتاحت عددًا من كورساتها التعليمية للدارسين عبر الإنترنت حول العالم، لأول مرة في تاريخها.
وبحسب موقع الشركة، سيتم إتاحة عدد من الكورسات للمهنيين المحترفين، في الاقتصاد السياسي وإدارة الأعمال وتمويل الشركات والعلاقات الدولية وأساسيات الماجستير في إدارة الأعمال "MBA"، وسيكون بمقدور الدارسين الحصول على شهادة معتمدة من الكلية العريقة.
ولم تعلن الكلية على موقعها الإلكتروني أي أنباء عن تلك الخطوة.
وتعد كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) من المعاهد الرائدة عالميا. ولها مساهمات واسعة في السياسة والاقتصاد وتخرج فيها عدد كبير من الساسة والباحثين حول العالم.
وقد تولت المصرية البريطانية نعمت شفيق أو "ديم مينوش" رئاسة كلية لندن للاقتصاد في سبتمبر الماضي، وهي أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب لتصبح الرئيس السادس عشر في تاريخ هذه الكلية منذ تأسيسها.
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