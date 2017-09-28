EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
المحاريث والهندسة تحقق 17 مليون جنيه أرباحًا
الخميس 28 سبتمبر 2017 06:25 م
شركة المحاريث والهندسة
أخر الأخبار
شركة المحاريث والهندسة
المال- خاص
انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة المحاريث والهندسة، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة المحاريث والهندسة.
واعتمدت الجمعية إيرادات النشاط عن العام المالي المنتهي في 2016/ 2017 وتبلغ 143.5 مليون جنيه، مقابل 112.6 مليون جنيه عن العام الماضي، كما حققت الشركة صافي أرباح 17.2 مليون جنيه، مقابل 14 مليونًا عن العام الماضي.
وبناء عليه قررت الجمعية العمومية العامة العادية التصديق على القوائم المالية في 30/6/2017 والمعروضة على الجمعية العامة، وكذلك نتائج اﻷعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي فائض بعد الضرائب 17.2 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.
كما وافقت على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة بمراعاة أن تكون حصة الشركة القابضة 9.7 مليون جنيه، وأن تكون حصة العاملين بالشركة 3.5 مليون جنيه وبما لا يجاوز أجورهم اﻷساسية السنوية، مع تفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة في تحديد وتوزيع حصة مكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى ما اقترحه المجلس وترحيل الباقي إلى حساب الفائض المرحَّل إنْ وُجد.
ووافقت الجمعية كذلك على إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضة من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج اﻷعمال عن العام المالي المنتهي.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا