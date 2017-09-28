المحاريث والهندسة تحقق 17 مليون جنيه أرباحًا

انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة المحاريث والهندسة، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة المحاريث والهندسة.





واعتمدت الجمعية إيرادات النشاط عن العام المالي المنتهي في 2016/ 2017 وتبلغ 143.5 مليون جنيه، مقابل 112.6 مليون جنيه عن العام الماضي، كما حققت الشركة صافي أرباح 17.2 مليون جنيه، مقابل 14 مليونًا عن العام الماضي.

وبناء عليه قررت الجمعية العمومية العامة العادية التصديق على القوائم المالية في 30/6/2017 والمعروضة على الجمعية العامة، وكذلك نتائج اﻷعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي فائض بعد الضرائب 17.2 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.

كما وافقت على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة بمراعاة أن تكون حصة الشركة القابضة 9.7 مليون جنيه، وأن تكون حصة العاملين بالشركة 3.5 مليون جنيه وبما لا يجاوز أجورهم اﻷساسية السنوية، مع تفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة في تحديد وتوزيع حصة مكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى ما اقترحه المجلس وترحيل الباقي إلى حساب الفائض المرحَّل إنْ وُجد.



