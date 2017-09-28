EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
شركة اليايات تحقق 52 مليون جنيه إيرادات
الخميس 28 سبتمبر 2017 06:01 م
شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل "يايات"
أخر الأخبار
شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل "يايات"
المال- خاص
انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل "يايات"، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة يايات.
واعتمدت الجمعية القائمة المالية للعام المالي المنتهي 2016/ 2017 بإجمالي إيرادات النشاط 52.8 مليون جنيه، مقابل 50.8 مليون جنيه.
كما حققت الشركة مجمل ربح 13.2 مليون جنيه، مقابل 7.9 مليون جنيه، عن العام الماضي للخطة المستهدفة لنفس العام، بنسبة تحقيق 138%.
وبناء عليه قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي 2016/ 2017، بالإضافة إلى التصديق على القوائم المالية للشركة والمعروضة على الجمعية العامة، وكذلك نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي ربح 13.2 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.
كما وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي، مع مراعاة أن تكون حصة الشركة القابضة 7.2 مليون جنيه، وحصة العاملين 2.3 مليون جنيه، وبما لا يُجاوز أجورهم السنوية الأساسية في 30/6/2017 مع تفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة في تحديد وتوزيع مكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى ما اقترحه المجلس، وترحيل الباقي إلى حساب الفائض المرحَّل إنْ وُجد.
بالإضافة إلى إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارًا من 1/7/2017 بنسبة 100% مع مراعاة اللوائح المنظمة.
كما قررت الجمعية الموافقة على صرف حافز التميز للعاملين بالشركة عن العام المالي المنتهي وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتحت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا