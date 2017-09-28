شركة اليايات تحقق 52 مليون جنيه إيرادات

انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل "يايات"، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة يايات.





واعتمدت الجمعية القائمة المالية للعام المالي المنتهي 2016/ 2017 بإجمالي إيرادات النشاط 52.8 مليون جنيه، مقابل 50.8 مليون جنيه.





كما حققت الشركة مجمل ربح 13.2 مليون جنيه، مقابل 7.9 مليون جنيه، عن العام الماضي للخطة المستهدفة لنفس العام، بنسبة تحقيق 138%.





وبناء عليه قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي 2016/ 2017، بالإضافة إلى التصديق على القوائم المالية للشركة والمعروضة على الجمعية العامة، وكذلك نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي ربح 13.2 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.





كما وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي، مع مراعاة أن تكون حصة الشركة القابضة 7.2 مليون جنيه، وحصة العاملين 2.3 مليون جنيه، وبما لا يُجاوز أجورهم السنوية الأساسية في 30/6/2017 مع تفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة في تحديد وتوزيع مكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى ما اقترحه المجلس، وترحيل الباقي إلى حساب الفائض المرحَّل إنْ وُجد.





بالإضافة إلى إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارًا من 1/7/2017 بنسبة 100% مع مراعاة اللوائح المنظمة.



