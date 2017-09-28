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اتصالات وتكنولوجيا
كريم تطلق مسابقة Pitch and Sail
الخميس 28 سبتمبر 2017 05:32 م
شعار كريم الجديد
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شعار كريم الجديد
المال- خاص
تنظم شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، مسابقة خلال الفترة من 30 سبتمبر و1 أكتوبر ’Pitch and Sail’ على هامش قمة لرعاية الأعمال Techne التي تُقام في مكتبة الإسكندرية.
يقول رامي كاطو، الرئيس التنفيذي لكريم مصر: "إن مسابقتنا الفريدة "Pitch and Sail" التي ننظمها خلال قمة Techne ستمنح الفرصة لرواد الأعمال كي يستعرضوا مواهبهم ويقدموا أفكارهم للمستثمرين بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة. ففي عالم اليوم الذي يشهد نموًّا متواصلًا للاقتصاد التشاركي والطلب على الخدمات، لا توجد طريقة أفضل من إقامة مثل هذه المنتديات لتبادل الأفكار والمهارات والمعرفة والشغف الذي تتميز به المشروعات الناشئة في مصر. وتمنح مسابقة Pitch and Sail التي تطلقها كريم فرصة حقيقية لرواد الأعمال لكي يطرحوا أفكارهم، بما يتيح لهم الحصول على التمويل اللازم وإطلاق مشروعاتهم الناشئة."
وبالإضافة إلى مسابقة ‘’Pitch and Sail’’ التي تطلقها كريم، سيكون للشركة أيضًا جناح في القمة ومتحدث رسمي يشارك في جلسات هذا الحدث المهم، حيث إن كريم هي الراعي البلاتيني لقمة Techne هذا العام.
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