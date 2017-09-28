البورصة تعيد تشكيل لجنة المؤشرات

محمد فريد 6



المال خاص :



أصدرت البورصة المصرية، قراراً تنفيذيا بإعادة تشكيل لجنة المؤشرات، برئاسة محمد فريد، وعضوية محسن عادل، وثلاثة أعضاء مستقلين من الشركات العاملة بالسوق، وهم بسنت فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة المشورة للاستشارات، وعصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، ومحمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، وهاني فرحات، رئيس قطاع البحوث بشركة سي آى كابيتال، بالاضافة لرئيس قطاع الإفصاح، ومدير عام المخاطر بالبورصة المصرية.



وفي هذا السياق قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه، إن وجود أعضاء مستقلين داخل اللجنة يؤكد حرص مجلس الإدارة على المزيد من الشفافية، ولتكون المؤشرات أكثر تعبيرا عن أداء السوق بصورة عامة، وأوضح أن اللجنة تقوم أيضا بمراجعة أداء الأدوات المالية المشتقة من مؤشرات البورصة.

