المصرية للاتصالات تتعاقد مع خدماتى

الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات



المال - خاص:



تعاقدت الشركة المصرية للاتصالات، مع خدماتى لحلول الدفع الإلكترونى على شحن أرصدة عملاء الأولى فى خدمات المحمول على مستوى الجمهورية، بذلك تنضم الثانية إلى باقى مزودى خدمات الدفع الإلكترونى، الذين قاموا بتفعيل خدمة "المصرية" خلال الأسبوع الماضى، وهم فورى وبى ومصارى.



يشار إلى أن الشركة الحكومية أطلقت منذ أيام شبكتها الرابعة للمحمول، بعلامة تجارية جديدة بإسم " WE "، وبشرائح تحمل كود 0155 .



وتوفر الشركة مجموعة من العروض للعملاء تستمر لمدة 6 شهور، تتضمن أرخص سعر لدقيقة المكالمات الصوتية والرسائل النصية SMS، والميجابايت، وهو12 قرشا، وطرحت أيضا نظامين للاشتراك فى خدمة المحمول، هما باقة كنترول 20، وتوفر للعميل 1600 وحدة، وباقة كنترول 40 .

