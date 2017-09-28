البورصة تسمح لمجموعتين بإصدار شهادات إيداع الأجنبية

البورصة المصرية 5



رجب عزالدين:



وافقت لجنة شهادات الإيداع بالبورصة، اليوم الخميس، على إدراج مجموعتى عامر القابضة، وبورتو جروب، ضمن قائمة الشركات المسموح لها بتحويل (لإصدار- لإلغاء) شهادات إيداع أجنبية، مقابل الأسهم المحلية.



وقررت اللجنة نسبة التحويل بـ 200 سهم محلى لكل شهادة إيداع أجنبية.كما وافقت على طريقة الإصدار المبدئي بقيام بعض المساهمين بتحويل جزء من حصتهم المملوكة لهم إلي شهادات إيداع أجنبية.



يتمثل هذا الاصدار المبدئى لعامر جروب فى 165511400 سهم، من أسهم الشركة (مائة خمسة وستون مليون، تمثل نسبة خمسمائة وأحد عشر ألفًا، واربعمائة سهم فقط لا غير)، بما يعادل عدد (827557) شهادة إيداع (فقط ثمانمائة سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة سبعة وخمسون شهادة إيداع لا غير)، بنسبة 3.30% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، عن طريق إدارة شهادات الإيداع لتحقيق قيام بنك الإيداع الدولي بإصدار شهادات إيداع لبدء تداولها في الأسواق الدولية.



ووافقت البورصة بتحويل "بورتو جروب " جزء من حصتها إلي شهادات إيداع أجنبية، بإجراء عمليات إصدار مبدئي لكمية (165511400) سهم من أسهم الشركة (فقط مائة خمسة وستون مليون، تمثل نسبة خمسمائة وأحد عشر ألفًا، واربعمائة سهم فقط لا غير)، بما يعادل عدد (827557) شهادة إيداع (فقط ثمانمائة سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة سبعة وخمسون شهادة إيداع لا غير)، بنسبة 3.30% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

