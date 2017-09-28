عائد أذون 364 يوماً يهبط لأدنى مستوى منذ التعويم

البنك المركزى 1





أدنى عائد يخسر 4.4 نقطة مئوية مقارنة بالعطاء السابق



هبة محمد:



هبط متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 364 يوماً لأدنى مستوى له منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر الماضي، مسجلاً 17.871%.



ويطرح البنك المركزي عطاءات أدوات الدين، نيابة عن وزارة المالية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، كما يدشن المزاد الدوري لسندات الخزانة الحكومية يوم الإثنين.



وبدأ العائد على أدوات الدين الارتفاع بصورة واضحة بعد قرارت الاصلاح الاقتصادي، التي كان من أبرز أدواتها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، خاصة بعد خطوات البنك المركزي للحفاظ على العملة المحلية، وما صابها من ارتفاعات متتالية في أسعار العائد على الكوريدور "عائد الإيداع والإقراض لليلة واحد"، ومن ثم تأثير ذلك المباشر على أسعار العائد على الأوراق المالية الحكومية، التي تعتبر أحد أهم أدوات البنوك لتوظيف أموالها.



وأوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزى، أن متوسط العائد على العطاء تراجع 0.83 نقطة مئوية، فيما خسر أدنى عائد 4.4 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليسجل 13.967%، مقابل 18.45% في العطاء السابق، أيضاً انخفض أعلى عائد 0.79 نقطة مئوية، محققاً 17.991%.



وغطت البنوك العطاء 3.5 مرة بواقع 23.4 مليار جنيه من خلال 413 طلباً، فيما وافقت وزارة المالية على تلقي 124 طلباً بقيمة 8.5 مليار جنيه، بزيادة 1.7 مليار جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها عند بداية تدشين العطاء البالغة 6.750 مليار جنيه.



وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً تراجع 0.032 نقطة إلى 18.402%، مقابل 18.434% في العطاء السابق، وتراجع أدنى عائد 0.34 نقطة محققاً 17.7%، كما انخفض أعلى عائد 0.06 نقطة إلى 18.53%، وغطت البنوك العطاء 2.3 مرة قيمته.



وأوضح أن البنوك قدمت سيولة بقيمة 15.9 مليار جنيه عبر 255 طلباً، بينما قبلت وزارة المالية 92 عرضاً بواقع 7.6 مليار جنيه، بأكثر من 1.1 مليار جنيه القيمة المطلوبة عند 6.5 مليار جنيه.



ويواصل العائد على أدوات الدين رحلة الانخفاض التي بدأها في يونيو الماضي، بعد ارتفاع معدل إقبال الأجانب للاستثمار في تلك الأدوات، خاصةً بعد تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية بصورة عامة.

