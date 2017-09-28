إم بى للهندسة : بدء تشغيل مصنع بيتا إليكتريك التابعة

أحمد بهاء شلبى رئيس شركة إم بى للهندسة

المال - خاص :



أعلنت شركة "إم بى" للهندسة ، الشركة الرائدة في مجال صناعة و تجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، عن بدء العمليات التشغيلية لمصنع شركة "بيتا إليكتريك" للصناعات التابعة لشركة "إم بي" للهندسة و الكائن في مدينة السادس من أكتوبر في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.



وقال أحمد بهاء الدين شلبي ، العضو المنتدب لشركة "إم بي" للهندسة، إن بدء العمليات التشغيلية للزراع الصناعي الثاني للشركة سيترجم بإيجابيه علي هوامش الربحية، في ظل المتغيرات الخارجية المستمرة، و التي تتطلب التطويع الدائم و المستمر للسياسات المالية، و التشغيلية لمواكبة تلك المتغيرات بهدف تحقيق النمو الإستراتيجي للشركة.



وأوضح بهاء - فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه - أن زيادة مساهمة القطاع الصناعي للشركة في الوقت الحالي، سيحقق المرجوع الأمثل لزيادة النشاط التصديري، نظرا للتنوع في محفظة المنتجات المصنعة محليا .



جدير بالذكر أن السعة الاستيعابية للبنية التحتية لمصنع "بيتا إليكتريك" ستساعد علي مضاعفة الطاقة التشغيلية لأكثر من ثلاثة أضعاف علي خطوات مرحلية خلال العامين القادمين.



وأظهرت نتائج أعمال "إم بى" للهندسة بنهاية يونيو 2017 نمواً فى المبيعات بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، لتصل إلى 66 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة فى مجمل الربح ليصل إلى نسبة 27%، و صافى دخل الفترة 43% ليصل إلى 7.2 مليون جنيه مقارنة بـ 5 ملايين العام الماضى.



تأسست "إم بى" للهندسة عام 1981، وهى متخصصة فى مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض المرتبطة بشكل مباشرة بالنمو السكانى، والوكيل الحصرى لشركات هاجر وهيونداى وساموا ومنتجها الخاص بالشركة "بيتا إليكتريك".



