حديد عز تثبت أسعار تسليم المصنع

حديد عز



المرسي عزت



أعلنت شركة حديد عز ثبات أسعارها تسليم المصنع، ليسجل سعر الطن 11970 جنيها.



قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن ثبات أسعار حديد عز يأتي في ظل الانخفاض المفاجئ في أسعار البيليت عالميا.



وتوقع عفيفي ثبات أسعار تسليم المصنع، لعدد من الشركات المنتجة، في الفترة المقبلة.