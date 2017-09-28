المصريين الأحرار يعقد مؤتمرا دوليا عن الألغام

حزب المصريين الأحرار

إيمان عوف:



قالت إيمان إمبابى، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى حزب "المصريين الأحرار"، اليوم الخميس، إن اللجنة ستعقد مؤتمرا دوليا قريبا لمناقشة أزمة ضحايا الألغام، يضع المجتمع الدولى، ممثلا فى الأمم المتحدة بهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان، أمام مسئولياتها تجاه بشر يتزايد عددهم يوما بعد الآخر، فى مواجهة إرهاب اتخذ من خريطة العالم كله ساحة صراع مفتوحة، مشيرة إلى أن ضحايا الألغام فى العالم منسيون منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويضاف إليهم كل يوم ضحايا جدد فى بقاع شتى من العالم، لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت أن الجهود التى بذلت على مدار أكثر من 70 عاما لتطهير الأراضى التى كانت مسرحا لمعارك الحرب العالمية الثانية فى المنطقة العربية فى مصر وليبيا، لم تؤت ثمارها المرجوة، وذلك بسبب امتناع الدول التى قامت بزرع تلك الألغام على مساحات شاسعة فى الصحراء الغربية والعلمين والساحل الشمالى الغربى، عن تقديم المساعدة لعملية التطهير تلك، ورغم الجهد الضخم الذى بذلته القوات المسلحة المصرية لتطهير مناطق عدة من الألغام، فإن الطريق لايزال طويلا ومكلفا، لا سيما فى حرب المواجهة الشاملة لمصر مع الإرهاب الذى يستخدم ذات السلاح مجددا، فيهدر أرضا جديدا ويصادرها لصالح عملياته الملغمة، ويضيف ضحايا جددا.



وأشارت إلىأن ضحايا هذا السلاح الذى أصبح ممنوعا الآن وفق الاتفاقيات الدولية، هم أولى بالرعاية، بما خلفته إصاباتهم من إعاقة، إضافة إلى أسر من لقوا حتفهم من رجال ونساء وأطفال، على طول منطقتنا العربية وعرضها، فى العراق وسوريا والسودان والصومال واليمن وفلسطين وليبيا ومصر.