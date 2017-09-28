العربية للتصنيع تمد السويس بسيارات ميني باص

الهيئة العربية للتصنيع

الصاوى أحمد



أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المحافظة على مواردنا وما يتم إنتاجه محليًا، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات للاستغلال الأمثل لمواردنا وإمكانياتنا.



وأضاف سيف الدين، أن ما تم توفيره اليوم من المُمكن توجيهه لصالح نفقات التعليم والصحة وغيرها ومن ثم لابد من المحافظة عليها بالاستخدام الرشيد وثقافة الصيانة الدورية للحفاظ على ما لدينا من مُعدات وآلات وماكينات فتلك ثروة ومُستقبل أجيالنا القادمة، وهذا ما أكده كل من وزير التنمية المحلية ومُحافظ السويس.



وأشاد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بالدور الرائد للهيئة العربية للتصنيع وحرصها على المشاركة في كافة المشروعات التنموية لخدمة كافة محافظات الجمهورية.



وأضاف الشريف أن الهيئة تقدم تلك الخدمات بأسعار غير مسبوقة، وهذا ليس غريبا عن الهيئة العربية للتصنيع وقيادتها وإستراتيجيتها الرامية دوما وأبدا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تعاونها مع كافة الوزارات والمُحافظات.



من جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، على جودة سيارت الميني باص وحماية البيئة التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع وبأسعار تنم عن الحس الوطني والرغبة الصادقة، لتنسيق الجهود من أجل خدمات لائقة لأبناء مُحافظتنا.



جاء هذا اليوم في إطار احتفالية تسليم الهيئة العربية للتصنيع سيارات ميني باص للنقل الجماعي بمحافظة السويس، وسيارات لكنس الشوارع من خلال مصنع قادر التابع للهيئة.



وذكر المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، أن العقد مع محافظة السويس تضمن تسليم 15 ميني باص لخدمة النقل الجماعي بالمحافظة، منهم 5 سيارات مُكيفة مجهزة بكاميرات داخلية وخدمة الواي فاي التي تتيح إمكانية مُراقبة تحركات السيارات من خلال منظومة متكاملة، كما تم تسليم عدد سيارتين لكنس الشوارع بمعدل 3 متر مُكعب.



وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز ضرورة استكمال هذا العقد مُستقبلا لتعميم الفائدة على جميع مُحافظات الجمهورية، وأشار سيف الدين إلى استعداد الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع كافة المُحافظات لتوفير وسائل انتقال ومعدات نظافة وحماية البيئة تليق بأبنائنا.



وأشار هشام الشريف إلى أهمية الدعم الحكومي لكافة الجهود المخلصة لتوفير منظومة للنقل الجماعي وطرق جديدة أفضل، وتعد محافظة السويس رائدة في هذا النطاق ويكفي أن عقد اليوم تم تدبيره من صندوق المُحافظة بمواردها المحدودة.



ولفت الشريف إلى أنه لابد من مضاعفة تلك الأتوبيسات ومعدات النظافة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة، لتعميم الفائدة على كافة محافظات الجمهورية، من أجل حياة أفضل وخدمات لائقة تليق ببلدنا.



وفي هذا الصدد، ذكر محافظ السويس أن ما شهده اليوم من جودة المُنتجات المُقدمة من الهيئة العربية للتصنيع وبأسعار غير مسبوقة تعبر عن الحس الوطني الصادق، كانت دفعة قوية لنا للتصديق على شراء عدد 5 سيارات إضافية ميني باص لخدمة النقل الجماعي بالمحافظة.