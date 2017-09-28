المؤبد لـ4 من الإخوان منهم المرشد والمشدد لـ77

جماعة الإخوان

نجوى عبد العزيز:



قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد «حضوريًا» على محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و3 آخرين، والمؤبد «غيابيًا» لـ12 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته.



كما عاقبت 77 متهمًا بالمشدد 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـأحداث بني سويف كانت النيابة، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.



ووجهت للمتهمين اتهامات حرق مركز شرطة «ببا» والشهر العقارى ومدرسة الراهبات، خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس من عام 2013.