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اقتصاد وأسواق
جمعية زراعية يونانية تبتكر آليات لتسويق منتجاتها بمصر
الخميس 28 سبتمبر 2017 01:50 م
اليونان مصر
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اليونان مصر
الصاوي أحمد
أكد ثيودور ديفيتزيس، ممثل الجمعية التعاونية الزراعية في إيماثيا بشمال اليونان، أن حملة peach garden تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى مصر والدول العربية والعالمية، بدعم من الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف ديفيتزيس، أن الحملة تستخدم عدة آليات للتعريف بها وجذب شرائح جديدة من المستهلكين عبر توزيع عينات مجانية في السلاسل التجارية، وإقامة عروض في الشوارع التجارية في الأسواق المستهدفة، وإعلانات في التليفزيون ومؤتمرات صحفية.
ولفت إلى أن صادرات الخوخ اليوناني لمصر تبلغ 6 آلاف طن سنوياً.
وأشار إلى أن الجمعية التعاونية التي يرأسها تضم 8 شركات، وتصدر سنويًا 143 ألف طن، وتنتج 176 ألف طن، كما تمتلك 9 مصانع لتعبئة وتغليف الكومبوت الذي يعتمد في تصنيعه على الخوخ.
جاء ذلك خلال مؤتمرpeach garden وهي حملة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية لمصر والدول العربية، والعالم من الاتحاد الأوروبي ومنه اليونان، ودعمت الحملة ماليًا الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة الأوروبية.
اليونان
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