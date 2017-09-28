القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية

القوات الجوية 99

رصد وتدمير 10 سيارات دفع رباعى محملة بالذخائر والأسلحة والمواد المهربة عبر الحدود



بدور إبراهيم



استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.



وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



يأتى ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود بتنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أى محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية.







