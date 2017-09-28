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سيـــاســة
صبحي يضع إكليل الزهور على قبر جمال عبد الناصر
الخميس 28 سبتمبر 2017 01:41 م
صدقى صبحى 3
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بدور إبراهيم
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية السابعة والأربعين لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
ووضع الفريق أول صدقي صبحي، إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.
وأكد القائد العام أن تاريخ مصر يفخر بالدور الذي حققتة ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر، بالتكاتف مع رجال القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري، في حركة ثورية مباركة استهدفت الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء جيش وطني قوي من أبناء الوطن قادر علي حماية الوطن واستقراره.
وأكد أن الشعب المصري يصنع مرحلة جديدة بقياداته الحكيمة لمواصلة مسيرة الوطن الحضارية لبناء مجتمع مستقر وأمن ينعم علي أثره المصريين بالعزة والكرامة الوطنية.
حضر المراسم أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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