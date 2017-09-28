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أولى جلسات محاكمة عمرو واكد.. 10 أكتوبر
الخميس 28 سبتمبر 2017 01:23 م
عمرو واكد
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عمرو واكد
نجوى عبد العزيز
أحالت نيابة الدقي، اليوم الخميس، الفنان عمرو واكد إلى محكمة الجنح في واقعة اتهامه بتحطيم سيارة طالب أثناء توقفها أمام منزله، وحددت جلسة 10 أكتوبر المقبل أولى جلسات المحاكمة.
وتسلمت نيابة الدقي بإشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، التحريات التي طلبتها النيابة من رجال البحث الجنائي بمباحث الجيزة، وأكدت صحة الواقعة.
واستمعت النيابة لأقوال الطالب، مقدم البلاغ، الذي قال إنه كان جالسًا على "كافيه" بالقرب من فيلا عمرو واكد وركن سيارته وعندما عاد لاستقلالها فوجئ بتحطم زجاجها وأخبره الموجودون بالشارع، أن واكد من فعل بها تلك التلفيات، وأقوال اثنين من شهود العيان الذين تصادف وجودهما في "الكافيه" المواجه للفيلا وقررا أنهما شاهدا وأكد أثناء ارتكاب الواقعة.
كانت النيابة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه عقب التحقيق معه، ومثل "واكد" أمام محمد حماد، وكيل أول نيابة الدقي، ووجهت له النيابة تهمة الإتلاف العمدي لسيارة مواطن.
أفادت التحريات، أن واكد عندما عاد بسيارته لركنها أمام فيلته بشارع أحمد المليحي فوجئ بتوقف سيارة أخرى ما دفعه لرشقها بـ"طوب" وهشم الزجاج الأمامي للسيارة والمرايات، وهو ما أثبتته معاينة ضابط شرطة من القسم، ومن خلال مناقشة الشهود.
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